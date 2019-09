58enne abruzzese di nascita ora vive in Texas lancia un appello: cerco la mia madre naturale originaria di Agnone che vive a Vasto, tramite i social so che è viva

Una storia triste! Cercare i propri genitori biologici quando si è cresciuti non sapendo chi fossero è del tutto naturale e in moltissimi figli adottati da grandi scatta il bisogno di conoscere la propria mamma o il proprio padre.

Questa , la racconta lei stessa, è la storia di Cinzia Lemme 58enne, vive oggi in Texas,sposata da 31 anni con una figlia di 30anni ed e' nonna di una nipotina di sei anni, una bella signora come mostra la foto copertina, nata in Abruzzo a Chieti nel 1961,abbandonata in orfanotrofio fino all'età di 8 anni e poi adottata da una famiglia residente a Vasto. Ha cercato e sta cercando in lungo e in largo da circa 41 anni,sua madre e per questo si è sottoposta per ben tre volte al test del DNA per trovare le sue origini,che l'ha condotta a Agnone. Afferma che il test del suo Dna combacia con quello di persone nate e vissute a Agnone e la mamma naturale potrebbe essere una certa Teresa Lemme, infermiera all'epoca, che rimase in stato interessante e fu allontanata dai propri genitori. Tutto questo sostiene nel suo racconto la signora Cinzia.Chiede aiuto a chi sa notizie della sua presunta madre. Aiutiamola!!

Di seguito la sua storia:

"Io sono nata il 9 di Aprile del 1961 a Chieti e subito dopo la nascita fui messa in un orfanotrofio nella stessa città. Nel 1969 sono stata adottata dalla famiglia Sangiovanni di Vasto e i miei genitori adottivi si sono sempre rifiutati di darmi informazioni su la mia mamma biologica. Nel 2017 mio marito mi regalò un test del DNA e attraverso questo test ho scoperto da dove provenivo. Ho fatti 2 altri test del DNA e loro confermano che io sono genealogicamente parte della famiglia di Antonino Arturo Lemme specialmente di uno del loro 6 figli Teresa. Quando sono andata in Italia nel Natale del 2016 ho scoperto che i miei genitori adottivi erano morti ( loro avevano chiuso i rapporti con me nel 2005) e ho chiesto di avere tutta la documentazione sulla mia adozione ma loro l’avevano distrutta. Io avevo 8 anni quando fui adottata e sapevo quale era il mio cognome ma non sapevo il suo nome così nel 1996 mentre in vacanza in Italia sono andata in una chiesa a Chieti e solo per caso il mio certificato di battesimo non era stato cambiato e il nome Teresa appariva come madre. Cerco questa mamma da 41 anni e dopo tante ricerche non so molto di lei. Su FB ho sentito che Teresa Lemme è ancora viva e che vive a Vasto e che è vedova..... non ho modo di verificare se questi fatti sono veri perché io vivo in America. La ringrazio tantissimo per aver voluto sapere la mia storia"