Cinema al Corso: l'apprezzata tre giorni cinematografica lungo corso Vittorio Emanuele si conclude sabato 7 settembre con Stanlio e Ollio 

Sabato 7 settembre, alle ore 20.30, per la rassegna Cinema al Corso, lungo corso Vittorio Emanuele II a Campobasso, curata dall’associazione Kiss Me Deadly e inserita nel calendario di “Eventi in città. ContaminAzioni culturali tra luoghi e generi”, ultimo appuntamento dell'apprezzata tre giorni cinematografica con il film del 2018 di Jon S. Baird,“Stanlio e Ollio”, interpretato da Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston.

Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes, 3 candidature a BAFTA, 1 candidatura a Critics Choice Award. In Italia al Box Office "Stanlio e Ollio" ha incassato 2,1 milioni di euro.

Steve Coogan nei panni di Laurel e John C. Reilly in quelli di Hardy riescono nell'impresa di far rivivere una delle coppie comiche più grandi della storia del cinema e della televisione in un biopic che fa divertire e riempie di nostalgia allo stesso tempo.

Il punto di partenza è il libro di A.J. Marriot sul tour inglese dei due vecchi artisti, sul quale grava l'ombra della fragile salute di Oliver, ma che è anche il momento ideale per vederli sotto un'altra luce che non sia quella dei riflettori e scoprire i modi della loro quotidianità e le dinamiche del loro lavoro.

Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, i due attori vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme, l’incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori, e così rinasce il legame con schiere di fan adoranti. Il tour inglese alla fine si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi, e fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia.