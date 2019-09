Appuntamento con il trekking domenicale: passeggiata naturalistica alla scoperta della collina Monforte tra storia e natura

Terzo appuntamento con il trekking urbano domenicale dell'associazione Inforesta, questa volta si tratterà di una passeggiata naturalistica che domenica 8 settembre, partendo da villa de Capoa, porterà i camminatori fin sopra la collina Monforte. L'escursione è aperta a tutti essendo di livello turistico e la durata effettiva sarà di circa due ore e mezza . Equipaggiamento consigliato: scarponi da trekking, pantaloni traspiranti, giacca anti vento ed impermeabile. Nello zaino non dimenticare cappello, guanti, coltellino multiuso, crema solare, occhiali da sole, borraccia, acqua e spuntini vari.

La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione, anche se è consigliata; per informazioni si può contattare il numero 3391962870. La passeggiata è inserita nel calendario di "Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi", stilato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre.