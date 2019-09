 Neuromed, Daniela Carnevale insignita del premio Mid-Career Award for Research Excellence

La Professoressa Daniela Carnevale, del Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli e Professore associato del Dipartimento di Medicina Molecolare nell’Università Sapienza di Roma, ha ricevuto il riconoscimento “Mid-Career Award for Research Excellence” nel corso del meeting “Hypertension 2019 Scientific Sessions” dell’American Heart Association che si sta svolgendo in questi giorni a New Orleans, Louisiana, Stati Uniti.

Il premio, tra i più prestigiosi in ambito scientifico, è stato assegnato alla giovane ricercatrice per i suoi studi nel campo delle patologie cerebro-cardiovascolari, con particolare attenzione ad uno dei problemi di salute più importanti a livello mondiale: l’ipertensione. I contributi scientifici originali portati da Carnevale in questi settori sono alla base della decisione dell’American Heart Association.

"Al di là della soddisfazione personale, - afferma Carnevale - questo riconoscimento rappresenta un fortissimo stimolo a continuare un percorso di ricerca che da anni vede impegnati tutti i componenti del nostro gruppo, e che sta portando risultati molto promettenti per strategie terapeutiche future"

“ll premio alla professoressa Carnevale - commenta Giuseppe Lembo, Professore ordinario dell’Università Sapienza di Roma e Responsabile del Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale del Neuromed - si inserisce dell'ottica di innovazione in campo cerebro-cardiovascolare che da molti anni caratterizza il nostro Dipartimento, anche grazie agli studi sul ruolo del sistema immunitario. Un approccio che ha portato la nostra struttura ad assumere un ruolo importante nel panorama scientifico internazionale. Ma vorrei dire che oggi è un giorno importante per il Neuromed nel suo complesso, un giorno che testimonia la crescita costante che il nostro Istituto ha avuto negli anni”.