Domenica 8 settembre, dalle 17.00, il centro città diventerà una palestra a cielo aperto con la Giornata di promozione dello Sport

Torna a Campobasso anche quest'anno, domenica 8 settembre, dalle ore 17.00 fino alle ore 21.00, lungo corso Vittorio Emanuele II, la Giornata di promozione dello Sport, una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport, inserita nel cartellone “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi”, ideato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre.

L'idea vincente della Giornata di promozione dello Sport è affidata alle associazioni e società sportive del territorio che ogni anno trasformano per un giorno il centro di Campobasso in una palestra a cielo aperto, dove ognuno può cimentarsi nella tante attività sportive proposte. Obiettivo dell'iniziativa è quello di coinvolgere i cittadini, soprattutto i più giovani, nella consapevolezza che lo sport può rappresentare per tutti un’opportunità per crescere, migliorando la qualità della vita di chi lo pratica.