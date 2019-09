La Magnastoria, scommessa vinta per Isernia: a tavola un km di persone

Scommessa vinta ad Isernia per la manifestazione culturale, gastronomica e alla ricerca dell'unità del popolo della città. La magnastoria voluta da un instancabile Emilio Izzo e da tutta la città, compreso il Comune e il sindaco Giacomo D'Apollonio presente alla manifestazione, ha fatto sentire per una sera tutta Isernia unita intorno ad un'unica tavolata capace di creare unità, quel clima necessario ad una città per salvare quello che ha e creare uno sviluppo.

A tavola c'erano proprio tutti, dall'organizzatore Emilio Izzo, al già citato primo cittadino, fino all'onorevole Rosalba Testamento, e la consigliera regionale Filomena Calenda. Tutti gli isernini che hanno a cuore la città e non solo. Delegazioni sono arrivate anche da Campobasso, dalla costa e da Venafro e Agnone. Un'unità di intenti che non si vedeva a Isernia da quando c'è stata la visita di Papa Francesco con tutta la città pronta ad apparecchiare la grandissima tavolata che ha letteralmente rallegrato Corso Marcelli. Una tavolata lunga quasi un chilometro preparata con cura e che al rintocco delle campane della cattedrale alle 20 si è animata di persone che hanno assaggiato tutti i cibi antichi e moderni presenti sulla tavolata.

Le firme dei partecipanti sono state raccolte in un librone che verrà consegnato al Comune a memoria storica dell'evento.