Carcere di Campobasso, Aldo Di Giacomo denuncia: risse con due agenti e due detenuti feriti

Si comunica che lunedì 9 settembre 2019, alle ore 09:30, dinanzi la Casa di Reclusione di Campobasso, sita in Via Cavour, il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo terrà conferenza per illustrare la situazione del carcere di Campobasso alla luce dei nuovi ritrovamenti di telefoni cellulari con risse che hanno portato due poliziotti penitenziari e due detenuti, in episodi diversi, al ricovero ospedaliero. In caso di pioggia la conferenza stampa si terrà presso il Bar DA DIECI sito in Corso Bucci n° 10.