Leontina Lanciano: “Buon lavoro a Francesco Roberti. Pronta a condividere con la Provincia iniziative importanti per la collettività”

“Congratulazioni al neo Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti. Confido nella sua collaborazione, e in quella di tutti gli altri consiglieri eletti, per organizzare insieme iniziative importanti e utili per i cittadini”.

La Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, indirizza così il suo primo messaggio al nuovo primo inquilino di Palazzo Magno. “Ho atteso qualche giorno per rivolgergli il mio augurio di buon lavoro perché credo che i rapporti debbano essere costruiti giorno dopo giorno e non limitarsi ai saluti all’indomani di una elezione. Quello che è realmente importante, al di là delle riflessioni politiche del giorno dopo, è l’operatività di chi svolge incarichi così rilevanti. Per questo dico al Presidente Roberti che avrà nel Garante un interlocutore sempre pronto a proporre e recepire iniziative tese a venire incontro alle esigenze di cittadini e collettività” ha concluso Leontina Lanciano.