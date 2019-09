Calcio serie D, risultati seconda giornata: male l' Olympia pari per il Vastogirardi

Seconda giornata di campionato di serie D senza vittorie per le squadre molisane. Pari solo per il Vastogirardi che riesce ad agguantare un 2 pari in casa con i marchigiani della Jesina. Un punto prezioso in vista di una salvezza tranquilla per i neopromossi che oggi al Civitelle hanno raggiunto il secondo posto in classifica con 4 punti.

Male invece la prima casalinga per i lupi rossoblu del Campobasso. La sconfitta per 1- 3 con il San Notaresco mette in risalto tutte le difficoltà di gioco dei molisani i quali iniziano a lottare già da oggi con un campionato luci e ombre.

Ancora a 0 punti invece l'Olympia Agnonese. I granata sul campo della Recanatese incassano la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Il risultato è 4 - 2 con un gioco che ancora non riesce a concretizzare le potenzialità della squadra molisana.