Il trekking urbano "invade" il centro storico

Un coinvolgimento crescente e un numero copioso di camminatori ha caratterizzato il terzo appuntamento con il trekking urbano domenicale dell'associazione Inforesta. Tantissimi i cittadini che in questa assolata domenica settembrina hanno partecipato alla passeggiata naturalistica che partendo da villa de Capoa ha condotto i camminatori fin sopra la collina Monforte.

L'escursione aperta a tutti gratuitamente come le precedenti, della durata effettiva di circa due ore e mezza, ha permesso ai partecipanti di approfondire conoscenze e acquisire informazioni nuove sia sulle caratteristiche naturalistiche ed ambientale del patrimonio verde cittadino, la partenza da villa de Capoa è stata in questo senso significativa, sia sulla storia della nostra città, con la salita al castello Monforte passando per le stradine e le scalinate del centro storico.