 Giornata di promozione dello Sport , associazioni protagoniste della domenica all'aperto 

Dalla pallavolo al rugby, dalla pallacanestro al calcio, arrivando anche allo yoga, alla danza sportiva e all'equitazione, lungo corso Vittorio Emanuele II, una serie molteplice di attività hanno animato la Giornata di promozione dello Sport, inserita nel cartellone “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi”, ideato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre.

Un lungo pomeriggio di attività sportive in pieno centro, presentate a tutti i cittadini dalle associazioni e società sportive del territorio che hanno voluto aderire a questa festosa e colorata manifestazione.