Isernia: Pregiudicato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto con strappo

I Carabinieri del NOR della Compagnia di Isernia, a conclusione di approfondite indagini di Polizia Giudiziaria, hanno denunciato alla Magistratura locale un pregiudicato perché resosi responsabile di furto con strappo. In particolare, l’uomo, veniva individuato quale autore del reato di furto con strappo di una collanina in oro, perpetrato nei giorni scorsi in danno di una donna, mentre quest’ultima era a diporto per le vie del centro cittadino. Il malvivente rimane a disposizione dell’A.G. in attesa dei provvedimenti che saranno emessi a suo carico.