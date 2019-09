Limen - Coscienza di Confine: arriva a Isernia la mostra di Concetta Capotorti

Inaugura sabato 14 settembre 2019, presso la Galleria d’Arte Petrecca di Isernia, LIMEN - Coscienza di Confine di Concetta Capotorti. La mostra, a cura di Francesco Mutti, con il Patrocinio del Comune di Isernia, è inserita nell’ambito delle manifestazioni del Settembre Isernino, il calendario di eventi culturali organizzato nella provincia molisana che ha avuto avvio il 1° settembre.

Con LIMEN, Concetta Capotorti sceglie di porre l’attenzione sulla riflessione che il concetto di contemporaneo genera nella società e attraverso la società. La mostra presenterà al pubblico una selezione dell’intero percorso della poliedrica artista romana, evidenziando il rigore e la tenacia di quella classicità che pure Concetta Capotorti da sempre respira a pieni polmoni. Al centro dell’analisi risiede l’intenzione di indagare l’idea attuale di bellezza: dai busti spezzati o frammentati dal tempo emerge un senso di diffusa inconsistenza estetica, basata su una tradizione che vive la classicità solo in funzione dello scorrere del tempo, dunque mutilata e così tramandata. Si introduce inoltre una dialettica sul senso dell’arte e sulle sue forme espressive che dal passato al presente hanno subito grandi cambiamenti ma che rivelano, pur nella contraddizione, il significato e l’importanza dell’opera d’arte in quanto tale.

«Tornare nella città d’origine della mia famiglia con LIMEN segna un momento importante per la mia carriera artistica», commenta Concetta. «Dopo le esperienze in varie città italiane e a New York, partecipare al Settembre Isernino è un’occasione unica di riscoperta della costante dialettica tra il mondo classico e quello contemporaneo che vede, proprio nell’arte, la sua miglior espressione. Con le mie opere cerco di dare voce al sentire di oggi senza dimenticare da dove proveniamo.»

Un’opportunità per entrare in contatto con la sfera artistica di Concetta Capotorti. «Siamo soddisfatti di proporre, nell’ambito delle attività culturali che ogni settembre proponiamo, un focus sull’arte e sulle sue espressioni» ha dichiarato Giacomo D’Apollonio, Sindaco di Isernia. «Siamo rimasti colpiti dalla mostra di Concetta e siamo certi che anche il pubblico apprezzerà le sue opere, visitabili sino al 28 settembre presso la Galleria d’Arte Petrecca».

«Ho intravisto nelle opere di Concetta Capotorti una buona dose di impavida follia», ha dichiarato Francesco Mutti, curatore della mostra. «LIMEN asseconda la sua profonda passione per l’arte, rivelandone un’acutezza artistica matura dal punto di vista intellettuale e culturale ma per fortuna abbastanza acerba da quello delle esperienze sul campo da poter essere definita, a ragione, una "giovane" scoperta».

Orari di apertura: dal martedì al sabato ore 17:00-20:00, domenica su prenotazione, lunedì chiuso.

Per info e prenotazioni: +39 331 9463240

VERNISSAGE: venerdì 20 settembre ore 18:00 per un incontro con l’artista.