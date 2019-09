Strisce blu a Isernia, il comitato per il no incontra la Prefetta

Opposizioni politiche al Comune di Isernia, comitati e cittadini davanti alla Prefettura per chiedere un incontro alla Prefetta Cinzia Guercio per parlare di strisce blu. C'era il presidente del Comitato Emilio Izzo, l'avvocato di Italia in Comune e coordinatore provinciale Oreste Scurti, la dirigente del partito democratico Maria Teresa D'Achille e Tiziano Di Clemente del Partito Comunista dei Lavoratori.

L'obiettivo era soprattutto quello di chiedere di far revocare al comune l’appalto sulle soste a pagamento definito irregolare. «Oggi dobbiamo dire no alle strisce blu non solo per l’illegitiimità della procedura ammessa dalla stessa amministrazione -ha commentato Izzo- Il comune continua a difendersi dicendo che nn possono tirarsi indietro perché si dovrebbe pagare una grossa penale. Noi diciamo che in autotutela si sospenda tutto. Poi deciderà la magistratura».