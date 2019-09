Un museo a misura di bambini a San Pietro Avellana

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, l'associazione Dedalo - archeologia e cultura a.p.s. organizza - in collaborazione con il Comune di San Pietro Avellana - due laboratori archeologici dedicati ai bambini presso la sede museale dell'alto Molise: Museo civico Arti, Mestieri, Archeologia e Costume di San Pietro Avellana. Dalle 11:00 alle 12:30 - "In che lingua scrivi"? I partecipanti vengono introdotti alla conoscenza degli alfabeti antichi e dei documenti epigrafici: è prevista la sperimentazione della tecnica ad incisione su tavoletta d'argilla o cera (età 8-12 anni) Dalle 16.00 alle 17.30 - "Dei e mostri sui tetti" I partecipanti vengono introdotti alla storia delle strutture architettoniche, alle tecniche di realizzazione dei tetti e alle differenti tipologie di decorazione: è prevista la sperimentazione della colatura del gesso in stampi e la realizzazione di un calco da colorare (età 6-12 anni) Posti limitati. La prenotazione è obbligatoria entro e non oltre il 19 settembre 2019.