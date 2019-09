Si sente male sulla sua autovettura, sbanda e muore un 45enne

La tragedia è avvenuta intorno alle 23 di ieri sera questa in contrada Tappino, a Campobasso. Il 45enne del posto Giovanni Iannacone è deceduto dopo essersi ribaltato con la propria auto nei pressi dell'ospedale Cardarelli. Gli inquirenti avrebbero ricostruito quanto segue: l' uomo avrebbe avvertito un malore e si sarebbe messo alla guida della sua macchina per recarsi in ospedale, ma subito dopo essere uscito dalla galleria prima del nosocomio e aver oltrepassato la rotonda, il conducente è uscito con l’auto fuori strada, sfondando un pezzo di muretto a lato della carreggiata perdendo la vita. Il forte rumore avrebbe attirato i residenti che si sono affacciati alle finestra e sono usciti dalle case. L' uomo era sposato con quattro figli. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e l’accertamento dell’episodio.