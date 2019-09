Bel percorso la via Panoramica agnonese, adatta alle lunghe passeggiate e per chi pratica la corsa e le attività fisiche. Panoramica il suo nome perchè in effetti regala un panorama mozzafiato di Agnone e l'ampia vallata. Ma offre anche allo sguardo un panorama da paese in via di sviluppo. I rifiuti sparsi ovunque e i raccoglitori dei rifiuti rotti.