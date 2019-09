Isernia:Il Tenente Colonnello Nicolino Petrocco assume l’incarico di Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri 

Nell’ambito del potenziamento disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stato istituito presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, così come in altri 23 Comandi Provinciali, l’Ufficio Comando che avrà il compito di coordinare tutti i reparti dell’Arma territoriale provinciale. Ad assumere l’incarico di Capo Ufficio Comando è il Tenente Colonnello Nicolino Petrocco, 55 anni, originario della provincia di Campobasso, sposato con due figlie, in possesso di ampia e qualificata esperienza professionale maturata negli ultimi anni al comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Campobasso, incarico ricoperto fino a pochi giorni fa.