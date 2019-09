La Marcia dei Misteri 2019 presentata a Palazzo San Giorgio

Nella Sala Civica del Comune di Campobasso, oggi pomeriggio, Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha partecipato, insieme all’assessore allo Sport, Luca Praitano, e accanto ad alcuni dei volti più importanti dello sport molisano e cittadino, come il presidente del Coni Molise, il professore Guido Cavaliere, il presidente provinciale del Coni, Antonio Rosati, e il mitico Tonino Bussoni, alla presentazione della #MarciaDeiMisteri2019, organizzata dalla Polisportiva Molise del presidente Franco De Lellis e prevista per domenica 15 settembre a Campobasso.

“Il mio grazie e quello di tutta l'Amministrazione comunale che rappresento, va soprattutto alla Polisportiva Molise per quanto fatto organizzando questa manifestazione che domenica colorerà le strade della nostra città. - ha dichiarato il sindaco Gravina nel suo intervento - Il patrocinio è davvero il minimo che l’Amministrazione comunale può fare per agevolare e affiancare le associazioni sportive che, come in questo caso, si attivano per creare momenti sociali sempre più partecipati, lo dimostrano le iscrizioni di quest'anno che, come detto dagli organizzatori, saranno probabilmente superiori al passato. La Polisportiva è la società più longeva di atletica leggera presente sul nostro territorio e si è sempre caratterizzata per l'interesse marcato verso il coinvolgimento il più possibile inclusivo nel settore sportivo. Domenica 15 settembre - ha detto in chiusura il Sindaco - cercherò di essere tra i partecipanti per godere insieme a tutti i campobassani di questa giornata di sport e socializzazione che la Polisportiva offrirà, anche quest’anno, alla nostra città."

Alla presentazione è intervenuto l'assessore allo Sport del Comune di Campobasso, Luca Praitano, che nel confermare anche lui la sua presenza tra i partecipanti della Marcia dei Misteri 2019 ha poi voluto aggiungere: