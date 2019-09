Venafro: Un pregiudicato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto illegale arma da taglio e minaccia aggravata.

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Venafro hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria locale un pregiudicato resosi responsabile di detenzione, porto illegale di arma da taglio e minaccia aggravata. Nello specifico, l’uomo, all’interno di un bar, per futili motivi, minacciava con un coltello il titolare del citato esercizio commerciale, venendo bloccato da altro avventore presente che disarmava l’autore del reato e contattava senza indugio il numero di emergenza 112. I Militari, immediatamente intervenuti,attuavano servizi di istituto peril rintraccio dell’uomo che, di li a poco, veniva individuato e segnalato all’A.G. per porto illegale di arma da taglio e minaccia aggravata. Il coltello, del tipo proibito a serramanico, veniva sottoposto a sequestro. Si resta in attesa dei provvedimenti che saranno emessi dal Magistrato competente a carico dell’uomo.