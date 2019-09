Venafro: Un operaio segnalato alla Prefettura per possesso e uso personale di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Venafro, la scorsa notte, durante un servizio perlustrativo, hanno segnalato alla competente Prefettura un operaio per possesso e uso personale di sostanza stupefacente. In particolare, nel corso di un controllo di routine nei confronti di un veicolo, i Militari effettuavano una perquisizione personale a carico dell’uomo che era alla guida, trovandolo in possesso di un involucro di cellophane contenente circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. L’uomo subito dichiarava agli operanti cheil quantitativodi droga era destinato al proprio fabbisogno personale. Sostanza tossica sottoposta a sequestro, mentre l’operaio veniva segnalato alla locale Prefettura per i provvedimenti di competenza.