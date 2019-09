Piano regolatore di Termoli: Aida Romagnuolo soddisfatta dell'approvazione augura buon lavoro a Roberti

"E' stata una vittoria di tutti, anche di chi ha iniziato il suo iter nel 2015 e di questo sono grata a tutti i protagonisti. Ho votato con grande convinzione, con sincera e leale determinazione il nuovo Piano Regolatore portuale del Comune di Termoli, città questa dove ormai vivo da anni e che amo come amo tutto il Molise. Questa lunga odissea per approvare il Piano regolatore, ha finalmente trovato la sua risoluzione per il bene di tutta la comunità termolese e pertanto, sono orgogliosa di questo grande risultato che metterà tutta l'amministrazione comunale di Termoli capeggiata dal sindaco Roberti, nelle migliori condizioni per creare sviluppo e lavoro". E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo leader di "Prima il Molise". Da sempre, ha continuato Romagnuolo, come unico consigliere regionale del centrodestra di Termoli e del Basso Molise, mi sento partecipe e totalmente disponibile a sostenere le iniziative delle varie comunità locali, ma anche di sollecitare e consigliare ai vari amministratori comunali ad impegnarsi per i loro comuni e per il bene dei loro cittadini. Secondo il mio modesto parere, ha concluso Romagnuolo, l'approvazione di questo Piano Regolatore del Porto di Termoli, rappresenta per tutta la nostra area adriatica e per tutto il nostro Molise, un risultato decisivo che porterà notevoli benefici e sviluppo a tutti.