Carenza neonatologi al Cardarelli di Campobasso, arrivano i rinforzi romani

Cambia il Governo da gialloverde a giallorosso. Cambia il ministro della Sanità da Giulia Grillo a Roberto Speranza. Ma non ci sono bacchette magiche che risolvano i problemi di carenza dei medici nei nosocomi molisani. È il caso di neonatologia del Cardarelli di Campobasso. Per la quale il direttore facente funzioni Antonio Lucchetti ha approvato lo schema di convenzione con l' azienda romana San Giovanni Addolorata. L' obiettivo è garantire la continuità assistenziale e scongiurare l' interruzione di servizio pubblico. L' accordo, come riporta l'Ansa, prevede attività di consulenza, articolata in accessi settimanali, che sarà effettuata dai medici della struttura laziale di fuori dall' orario di lavoro e comunque subordinatamente alle esigenze di servizio dell' azienda di appartenenza e determinata in funzione delle necessità dell'Asrem