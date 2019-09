Turismo, il parere del sindacalista Guarracino: non decolla per scarsità di servizi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 SET - "In Molise il turismo non decolla". Lo afferma il segretario regionale della Uiltucs, Pasquale Guarracino, che punta il dito sulle iniziative della Regione, a suo dire inefficaci, per la promozione e valorizzazione del territorio. "Il settore - spiega il sindacalista - non ha prodotto occupazione, chi opera nel comparto con grandi sacrifici non ha avuto supporti per migliorare le condizioni di lavoro: la politica non vuole, o non sa vedere quali sono le reali esigenze del territorio. Piuttosto che investire risorse su tavoli e convegni - sottolinea - si pensi ad ascoltare concretamente gli addetti del settore, a creare strutture e infrastrutture, a garantire servizi ai cittadini, a migliorare la viabilità, per non lasciare il Molise isolato dal resto d'Italia. Per essere attrattivi dobbiamo essere raggiungibili dobbiamo garantire a chi decide di investire il proprio tempo libero e le proprie risorse economiche nella nostra regione la facilità di spostarsi, di alloggiare, di curarsi e di ricrearsi".