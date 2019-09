Centrodestra: i consiglieri comunali di Campobasso incontrano il presidente della Provincia

L' opposizione di centrodestra del Comune di Campobasso ha incontrato oggi il presidente della Provincia Francesco Roberti. L' istanza era stata presentata questa mattina e il presidente di Palazzo Magno ha inteso subito dare seguito alla richiesta. Il tema dell'incontro era instaurare da subito un chiaro e proficuo rapporto istituzionale che riconosca il giusto peso all' interno dell'Ente di via Roma delle istanze del territorio e dei cittadini campobassani. A margine dell' incontro, al quale ha partecipato tutta l' opposizione di centrodestra, hanno tutti dichiarato: " Unità di intenti e precipuo interesse pubblico sono i capisaldi del percorso attivato; da oggi si apre un nuovo canale di dialogo che collega la città di Campobasso alla sua Provincia confermando la filiera istituzionale con la Regione Molise e per l'Europa.