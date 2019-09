Caos in Regione, Giovanni Muccio: il centrodestra ha perso la bussola

Un centrodestra quello molisano senza una bussola che li guidi in un porto sicuro!

Uno spettacolo indecoroso che avvilisce non solo chi ha votato il Centrodestra, ma si ripercuote inesorabilmente su tutta la popolazione molisana.

Tutto e di piu’, si puo’ leggere dai vari organi di stampa: “Toma attacco frontale contro i dissidenti: chi non vota con noi e fuori dalla maggioranza”.

Ma stiamo su scherzi a parte?

Quella della modifica allo statuto regionale in cui si proroga a cinque anni, la permanenza del Presidente del Consiglio regionale, attualmente previsto, a due anni e mezzo e Aida Romagnuolo dovesse votare contro è fuori dalla maggioranza? O vota ordini del giorno che vanno nella direzione di tutela dei lavoratori, presentati dall'opposizione idem? O è contro un eventuale articolo di una legge, che reputa danneggiare una parte del Popolo sempre fuori è? O che insiste affinchè ci sia una "Verifica" di maggioranza al posto di un incontro conviviale sempre cartellino rosso è?

Non posso crederci Sig. Presidente!!!

Allora mi chiedo, chi ha tradito la coalizione del Centrodestra molisano, facendo eleggere alla Provincia di Isernia il Sindaco di Venafro Ricci, alleandosi con il PD, ha fatto bene visto che continua a restare in coalizione e mantenere anche una comoda poltrona?

Perché non è fuori dalla maggioranza? Forse è troppo? Ma almeno fuori dalla comoda poltrona...almeno questo poteva essere e invece no ? Devo credere che anche Lei è stato favorevole o no Sig. Presidente alla elezione del Sindaco di Venafro a Presidente della provincia Pentra?

Quindi facciamo chi figli e chi figliastri?

Te lo dirò senza mai stancarmi….non esiste una vera strategia politica, dilettanti allo sbaraglio che andrebbero rimossi in seduta istante.