Agnone, arriva l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso: ospite del convegno "Il ruolo del volontariato nell'emergenza nazionale."

L'ANC Nucleo Protezione Civile di Agnone organizza un convegno per il giorno 21 Settembre alle ore 18, sede da definire. Il convegno dal titolo : "Il ruolo del volontariato nell'emergenza nazionale." prevede la presenza di un ospite speciale, Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile nazionale che attualmente svolge la sua professione di medico come volontario in Africa, dove da giovane ha esercitato la sua professione. Inoltre si prevede la partecipazione del presidente della regione Molise Donato Toma, il dirigente responsabile della protezione civile regione Molise Gianrusso Antonio, il sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio. I prefetti della provincia di Isernia e Campobasso, i Presidenti delle province Francesco Roberti di Campobasso e Alfredo Ricci di Isernia