Agnone, il Comune aderisce alla festa nazionale del Plein Air

Anche il Comune di Agnone parteciperà alla "Festa nazionale del Plein Air". Il programma è previsto nel fine settimana dal 27 al 29 settembre. Nella giornata di venerdì i partecipanti si sistemeranno. Il giorno successivo potranno invece visitare dalle 12 alle 15 tutte le Chiese del paese mentre per chiudere è prevista l'attività facoltativa della visita alla Fonderia Pontificia Marinelli.

Il programma è compreso nella Festa Nazionale del PleinAir che è un incontro diffuso organizzato dall’Associazione dei Paesi Bandiera Arancione e dalla rivista PleinAir. Per ciascuna delle località aderenti – nel 2019 sono ottantacinque – sono indicati il tipo di struttura predisposto per la sosta e il relativo indirizzo, il numero di veicoli ammessi, i recapiti telefonici e la persona di riferimento per le prenotazioni, l’eventuale possibilità di accogliere anche equipaggi in auto più caravan.

COME PARTECIPARE È sufficiente contattare (telefonicamente o via e-mail) la località di proprio interesse e comunicare la propria adesione. Poiché ogni paese può accogliere poche decine di veicoli, si consiglia di prenotare con la massima tempestività. È possibile arrivare in loco fin dalla sera del venerdì; nel caso in cui l’equipaggio, pur avendo prenotato, non possa più partecipare, è pregato di avvertire il Comune o gli altri enti locali interessati.

ONLINE A partire dal mese di agosto sul sito www.pleinair. it/festanazionale sono disponibili le schede dettagliate delle località aderenti e i programmi messi a punto per l’edizione 2019 dell’evento.