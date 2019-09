Premio Auditorium Città di Isernia, ecco il programma della VII Edizione

Il P.A.C.I. è la collettiva d'arte contemporanea ospitata nella galleria dell'Auditorium Unità d'Italia di Isernia. Giunto alla sua settima edizione sempre con la formula del premio, il P.A.C.I. è oggi tra le più importanti rassegne di arte contemporanea in Molise. L'edizione 2019 è a cura di Gioia Cativa e Carmen D'Antonino, con il patrocinio del Comune di Isernia e della Regione Molise

Quest'anno il concept che ha informato il tema scelto è stato: "l'Arte che incontra il Territorio", un argomento già parzialmente discusso l'anno scorso nell'incontro dedicato all'Arte Ambientale di Franco Summa spiegata da un ospite d'eccezione come l'Architetto internazionale Franco Purini.

Antonio Pallotta, Direttore Artistico del P.A.C.I. spiega:

Il P.A.C.I. 2019 si propone di investigare il tema dello "scenario" e del paesaggio inteso in senso largo. La scelta di questa tematica nasce dall'osservazione di una ricerca artistica che non tocca solo l'arte come senso tradizionale ma incontra anche l'architettura, soprattutto quella disegnata, e permette di raccontare quel confine che oggi divide la realtà dalle simulazioni sperate, ma anche dalle ipotesi peggiorative.

Una realtà soprattutto tradotta in termini di - luogo -

Luogo lo è per esempio l'Auditorium della città di Isernia, la cui riqualificazione, almeno nelle nostre intenzioni, è avvenuta per mezzo di uno "scenario" promosso da un processo artistico.

In che modo l'esperienza artistica, tendenzialmente di natura interiore, può trovare uso nei processi di riqualificazione urbana e sociale, aspetti invece che caratterizzano lo spazio esteriore. Che genere di "scenari" si creano dall'incontro di questa doppia polarità?

In che termini si può discutere oggi, di arte che incontra il "topos"? Utopia, Eterotopia, Distopia, Atopia?

Secondo tale criterio si è costruita la rosa dei partecipanti, in tutto 17, che quest'anno non è composta da soli "artisti" intesi nel senso classico dell'espressione ma, anche da architetti, fra i migliori esponenti dell'architettura disegnata in Italia, come il già citato Franco Purini, e poi Carmelo Baglivo, Carlo Prati, Renato Partenope e anche la molisana Rosamaria Faralli, giovane architetto con studio nella città capitolina.

Gli artisti sono invece: Celeste Baraldi, Nino De Luca, Dalip Kryeziu, Max Lippolis, Vilma Maiocco, Fabio Mariani, Giorgio Ortona, Graziano Pompili, Monica Sarandrea e i molisani Francino, Antonio Mazziale e Antonio Pallotta che però partecipa fuori concorso.

L'evento prevede una Giuria composta da tre membri e che decreterà i vincitori del premio in denaro, l'invito ad esporre presso la "RespirartGallery" di Giulianova (TE) di Berardo Montebello e l'assegnazione della Residenza Artistica "La Tavola di Migliandolo" presso l'Antica Casa Nebiolo nella provincia d'Asti e a cura di Claudio Mogliotti. Oltre a Montebello e Mogliotti, farà parte della Giuria l'Architetto Massimo Sterpetti, Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia che, inoltre, patrocina il P.A.C.I. 2019.

La supervisione del PACI 2019 è invece stata affidata al Prof. Lorenzo Canova Docente Universitario e Critico d'Arte, mentore e tutor autorevole del progetto PACI già dall'anno scorso.

La vernice di apertura è prevista il 28 settembre alle ore 18.00 presso la Sala Mostre dell'Auditorium Unità d'Italia di Isernia.

La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica dalle 18 alle 20 e in orario prolungato in occasione degli incontri specifici in calendario.

Il calendario degli eventi fino a questo momento confermati:

28/09/2019

VERNICE INAUGURALE

Ore 18:00

Intervengono: i critici d'arte Gioia Cativa, Carmen D'Antonino e il Direttore Artistico Antonio Pallotta. Saluti istituzionali: Giacomo D'Apollonio - Sindaco della Città di Isernia, Eugenio Kniahynicki.

06/10/2019

Incontro/dibattito: "LA CITTÀ DEL FUTURO"

Ore 16:30

Intervengono: Maria Pia De Martino, Prof. Giuseppe Limone, Dott. Angelo Cocozza.

Modera Antonio Pallotta

13/10/2019

Presentazione del libro: "GATTALUNA" opera prima di Shaana De Santis

Con la partecipazione "fotografica" di Marisa Pia Boscia, Giada De Santis e Lello Muzio.

Modera Antonio Pallotta

18/10/2019

Conferenza: "VISIONI URBANE"

Ore 14:00

Evento dedicato alle declinazioni possibili dell'"Arte che incontra il Territorio", secondo la visione particolare degli architetti Franco Purini, Carmelo Baglivo, Renato Partenope, Carlo Prati, Beniamino Servino. In collaborazione dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia. Intervengono: il Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Isernia, Arch. Massimo Sterpetti, i critici d'arte Gioia Cativa e Carmen D'Antonino.

Modera Antonio Pallotta.

27/10/2019

FINISSAGE E PREMIAZIONE

Ore 18:00

Finissage del PACI 2019