Vaccini, la raccolta dati n Molise per le scuole è iniziata a luglio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 SET - In Molise la raccolta dati relativa alla copertura vaccinale degli studenti fino a 16 anni è iniziata a luglio. Attraverso una piattaforma, messa a disposizione dalla Regione, le scuole hanno inviato tutti i nominativi e le dichiarazioni dei genitori in modo da consentire all'Azienda sanitaria regionale (Asrem) di effettuare le opportune verifiche. Il secondo step, con ulteriori controlli da parte dei dirigenti scolastici, avverrà subito dopo l'inizio del nuovo anno scolastico (16 settembre). In Molise, si apprende da fonti qualificate, la copertura vaccinale nei precedenti anni è risultata molto buona.