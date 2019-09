Domani sera la semifinale del Love & Peace DJ Contest a Ripalimosani I nomi dei semifinalisti e della giuria

E' al lavoro la macchina organizzativa dell'evento che domani sera metterà a confronto dj e producer arrivati da tutta Italia per accogliere al meglio il pubblico del contest. Dalle 19 è in programma l'aperitivo musicale nel campo del Convento Celestiniano con le selezioni di Pasquale Di Lauro "Bootleg" e di Umberto Chianese dedicate alla figura di Giovanni Pece (fondatore del Love&Peace Festival): dalle ore 21 l'inizio del contest con l'esibizione dei semifinalisti: Dj Roxy, Marco De Cia, Aperkat, Dj Jamal, D(--)b ReWorkS, DJ M.M. e Ziobi che saranno valutati dalla giuria formata da Nicola Giannantonio (presidente della Commissione Cultura del Comune di Campobasso), Maurizio Oriunno (giornalista per Artslife.com e Italpress), Elio Miniello (ideatore e fondatore del Blue Note Music Club), Letizia Bognanni (scrittrice e critico musicale per il mensile Rumore) e Charles Papa (giornalista e Dj). L'evento si avvale del supporto organizzativo di Pachamama Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale Antenna Molise, Sofian Consulenza e Progettazione, Comune di Ripalimosani, Nuova Pro Loco Ripalimosani, Tm Eventi e Associazione 'Francesco Longano'. Sabato sera la finale con i tre finalisti alla presenza di Bunna, leader degli Africa Unite, nonché presidente della giuria, che terrà un suo esclusivo dj set dopo la consegna del premio di 500 euro al vincitore del contest.