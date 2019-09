Agnone strade interpoderali rattoppate.I residenti: inutile dispendio di denaro pubblico

Parecchie stradine interpoderali dell'agro agnonese che versavano in condizioni di impraticabilità totale sono state oggetto di manutenzione ordinaria Ai più i cosiddetti "rattoppi" dell'amminstrazione comunale agnonese non sono piaciuti per l'assenza di qualità del rattoppo stesso e prefigurano che al primo violento acquazzone o sotto l'effetto delle avverse condizioni climatiche, in particolare la neve, le "pezze" saltano tutte e questo fa dire agli abitanti delle contrade: "lavori inutili e inutile dispendio di denaro pubblico".