Frosolone: incendio in abitazione, i carabinieri mettono in sicurezza una coppia di anziani, i vigili del fuoco la dichiarano inagibile

I Carabinieri della Stazione di Frosolone, coadiuvati dai Militari della Stazione di Forlì del Sannio, la decorsa notte, sono intervenuti a seguito di un incendio che ha interessato una palazzina abitata da una coppia di coniugi. I Militari, subito accorsi, hanno prioritariamente messo in sicurezza gli anziani occupanti dell’appartamento,attivando immediatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco che, giunti di li a poco, riuscivano a domare le fiamme e spegnere completamente l’incendio, verosimilmente, scaturito per cause accidentali. I Carabinieri ,successivamente, ponevano in essere tutte le attività per garantire la messa in sicurezza dell’intero stabile e l’area circostante. L’immobile veniva dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco intervenuti, ivi compreso l’attiguo Ufficio Postale, ancorché non direttamente interessato dalle fiamme. Sono in corso accertamenti da parte dell’Arma locale al fine di verificare eventuali responsabilità di terze persone.

L’incendio si è propagato in tempi brevi dal primo piano (depositi) ai piani superiori; un nucleo familiare, del secondo piano, costituito da tre persone

è riuscito a raggiungere l’androne al piano di uscita prima che l’incendio si propagasse e sono stati allontanati dall’edificio in fiamme dai Carabinieri della locale stazione.

Dopo aver spento l’incendio si sono costatati ingenti danni alla struttura e l'edificio è stato dichiarato non più praticabile; la famiglia dopo aver ricevuto le prime cure da parte del 118 sono state trasferite in un alloggio provvisorio in un altro edificio.

A cura dei VF nella notte sono state rimosse alcune apparecchiature informatiche ubicate nell’ufficio postale al fine di preservarne la funzionalità e sono in corso le operazioni di rimozione di altri documenti e dei beni di valore.