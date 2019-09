Governo giallorosso, ecco la lista di viceministri e sottosegretari: il Molise non esiste

Il Molise non esiste nella serie di viceministri e sottosegretari che sono stati oggi nominati dal Governo Conte giallorosso. Non è bastata la fedeltà assoluta a Giuseppe Conte per assicurare al deputato Antonio Federico un posto di prestigio nell'esecutivo. Contro i 5 molisani di maggioranza ha sicuramente giocato il fatto che nessuno di loro aveva esperienze precedenti in parlamento. Infatti questa legislatura è la prima non solo per Federico, il cui nome era circolato nelle scorse ore, ma anche per Rosalba Testamento, Giuseppina Occhionero e per i senatori Fabrizio Ortis e Luigi Di Marzio.

Vediamo, grazie all'elenco di Repubblica.it chi sono tutti i viceministri e sottosegretari nominati da Conte. Si tratta in tutto 42 nomine, con 10 viceministri. La maggioranza va ai Cinquestelle con 21 esponenti; 18 sono invece in quota Pd, due sono indicati da Leu, uno è del Maie (gli italiani all'estero). I viceministri sono 6 in quota M5S, 4 per il Partito democratico. Solamente quattordici le donne. E per il giuramento bisognerà attendere lunedì mattina.



10 VICEMINISTRI

Partiamo dai viceministri. All'Economia vanno Antonio Misiani per il Pd (senatore della commissione bilancio, tesoriere del Pd con Bersani segretario) e Laura Castelli per i 5Stelle (che dunque ha vinto il derby nel Movimento con Buffagni). Stefano Buffagni (M5s) - vicino a Davide Casaleggio - sarà viceministro allo Sviluppo economico. Viceministre degli Esteri sono Marina Sereni (Pd) - che Zingaretti ha voluto in segretaria e che nella scorsa legislatura è stata vicepresidente della Camera - e Emanuela Del Re (M5s): per lei si tratta di una riconferma.

Gli altri viceministri sono il 5Stelle Giancarlo Cancelleri (leader dei 5Stelle in Sicilia) alle Infrastrutture; il 5Stelle Pierpaolo Sileri - un chirurgo - alla Salute, mentre la dem - e renziana ortodossa - Anna Ascani andrà all'Istruzione (nelle ultime ore erano affiorate perplessità sul suo nome per le critiche nel mondo scolastico nei confronti della riforma della Buona scuola, ma evidentemente sono state superate). All'Interno saranno viceministri Matteo Mauri - Pd, molto vicino a Maurizio Martina - e Vito Crimi (M5s) - l'uomo delle battaglie contro Radio radicale - che perde la casella di sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria.



32 SOTTOSEGRETARI

Passiamo ora all'elenco dei sottosegretari. L'importante delega all'editoria va ad Andrea Martella del Pd, che era coordinatore della segreteria dem. L'altro sottosegretario alla presidenza del Consiglio sarà Mario Turco, dei Cinquestelle, alla programmazione economica e investimenti. Sottosegretari ai rapporti con il Parlamento sono Simona Malpezzi, Pd (renziana) e Gianluca Castaldi (Cinquestelle). Agli Esteri come sottosegretari vanno Ivan Scalfarotto (Pd) (renziano, promotore dei comitati civici dell'ex premier); Manlio Di Stefano (Cinquestelle, vicino a Di Maio, riconfermato) e Ricardo Merlo (Maie, il Movimento per gli italiani all'estero, che ha votato la fiducia al governo giallo-rosso. Era già sottosegretario nel governo gialloverde).All'Interno vanno Carlo Sibilia (M5S, riconfermato) e Achille Variati (Pd), ex sindaco di Vicenza.



Alla Giustizia Vittorio Ferraresi (M5S, anche per lui una riconferma) e Andrea Giorgis (deputato Pd e costituzionalista). Agli Affari europei Laura Agea(M5S, ex europarlamentare). Alla Difesa: Angelo Tofalo (M5S, già sottosegretario nel governo gialloverde, noto anche per una serie di gaffe e per la foto in tuta mimetica e mitra) e Giulio Calvisi del Pd. All'economia Alessio Villarosa (M5S, riconfermato) Pierpaolo Baretta (Pd) e Cecilia Guerra (Leu). Al Mise Alessandra Todde (M5S, ex amministratore delegato di Olidata, prima dei non eletti nella circoscrizione Isole alle europee), Mirella Liuzzi (M5S) , Gianpaolo Manzella (finora assessore nella giunta Zingaretti, fortemente voluto dal segretario dem) e la renziana Alessia Morani.



Alle Politiche agricole: Giuseppe L’Abbate (M5S). All'ambiente: Roberto Morassut. Alle infrastrutture Roberto Traversi (m5s) e Salvatore Margiotta (Pd). Al Lavoro: Stanislao Di Piazza (M5S) e Francesca Puglisi (Pd).All'Istruzione Lucia Azzolina (M5S) - insegnante e sindacalista - e Giuseppe De Cristofaro (Leu). Alla Cultura: Anna Laura Orrico (M5S) e Lorenza Bonaccorsi (Pd, con delega al turismo, assessora uscente nella giunta Zingaretti). Alla Salute la dem - e prodiana - Sandra Zampa.