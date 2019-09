Guglionesi, in fiamme un capannone in disuso

Accertamenti del Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del fuoco sull'origine di un incendio sviluppatosi intorno alle ore 8.15 in un capannone industriale di una ex ditta di ortofrutta, in contrada Cucina di Guglionesi (Campobasso), nella zona industriale. Il rogo ha bruciato materiale conservato all'interno, ma in disuso da oltre dieci anni. Le fiamme sono state domate grazie alla segnalazione di un residente e all'intervento tempestivo dei pompieri di Termoli. Al lavoro sul posto i Vigili del Niat. (ANSA).