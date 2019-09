Scuola e montagna, l' augurio del sindaco di Capracotta Paglione: aiutateci a mantenere il plesso scolastico

Domani inizia un nuovo anno scolastico, anche per i bambini e i ragazzi della nostra comunità.

A loro facciamo gli auguri perché possa essere un anno bello e pieno di speranza.

Alla dirigente scolastica, alle maestre, ai professori e alle professoresse – insieme al presidente nazionale dell’Uncem – chiediamo di essere protagonisti di un grande progetto che possa consentire a tutti di guardare con ottimismo al futuro che abbiamo davanti.

La scuola, infatti, rappresenta per i nostri territori il luogo che tiene unita la comunità e rafforza la sopravvivenza stessa dei nostri paesi.

Per questo ci rivolgiamo a voi, per condividere con l’Amministrazione comunale gli sforzi che stiamo facendo per tenere ancora aperta la nostra scuola, anche con numeri minimi.

Aiutateci e incoraggiateci a sostenere il mantenimento del nostro plesso scolastico, anche come sfida per restare qui in modo convinto.

Vi chiediamo di continuare a portare i nostri studenti a scoprire il territorio dove vivono e dove stanno crescendo, parlando loro di storia, delle nostre tradizioni e dei nostri campanili, del nostro paese e di quella montagna di cose belle che abbiamo. Chiamate in classe anche il sindaco, il parroco, gli operatori economici, la Pro Loco e le altre associazioni e chiedeteci di raccontare cosa facciamo tutti i giorni e quale è la nostra missione.

Dunque, portate i nostri bambini e i nostri ragazzi “a scuola di montagna”. Infatti, siamo tutti consapevoli che raccontare il territorio rappresenta la prima forma di educazione civica e che la scuola è il luogo dove si insegna ad essere parte della comunità. Per questo impegniamoci tutti a trasmettere l’amore per la nostra terra, facendo capire che loro potranno rigenerare la comunità e non dovranno necessariamente andare via.

Buona scuola a tutti!