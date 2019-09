Isernia, silenzio sulle strisce blu: mercoledì 18 nuovo sit in davanti al Tribunale

In considerazione del perdurarsi del silenzio e dello stallo dell’amministrazione comunale rispetto all’argomento della segnaletica blu relativa ai parcheggi a pagamento, viste le numerosissime lamentele dei cittadini e di tanti portatori di interesse collettivo, visti altresì i notevolissimi disagi causati da una segnaletica antisociale (non ultima quella delle scuole) errata e fuori norma e da una procedura chiaramente e dichiaratamente illegittima, considerate le denunce in procura prodotte da tempo ancora senza esisti e vista l’insensibilità dell’amministrazione nel procedere con la società appaltante senza nemmeno attendere le risposte degli organi interpellati, il giorno di mercoledì 18 settembre dalle ore 11.00, il comitato No strisce blu terrà un sit in – conferenza stampa davanti al tribunale di Isernia per chiedere attenzione ed udienza al presidente del tribunale dott. Di Giacomo. Hanno aderito all’iniziativa partiti, sindacati, associazioni e singoli cittadini, certi di rappresentare l’intera cittadinanza tesa al riconoscimento di una lotta giusta e dovuta.