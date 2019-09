Scapoli tra i 20 comuni più belli d'Italia: il riconoscimento arriva da Skyscanner, sindaco soddisfatto

Grandissimo compiacimento da parte dell'Amministrazione comunale per l'inaspettato riconoscimento del motore di ricerca internazionale Skyscanner che ha inserito Scapoli nella classifica dei 20 paesi più belli d'Italia

Scapoli tra i 20 paesi più belli d'Italia del 2019

"Essere affiancati a vere e proprie gemme della bellezza del territorio italiano come Assisi, Riva del Garda, Alberobello, Bassano del Grappa, solo per citarne alcune, è per Scapoli un vero e proprio onore e motivo di orgoglio - commenta entusiasta il Sindaco Renato Sparacino - ed è l'ennesimo attestato dell'impegno e del serio lavoro fatto per la promozione di Scapoli e delle sue bellezze culturali, storiche e enogastronomiche".

Quelli appena citati sono solo alcuni dei paesi italiani inseriti nella classifica dei 20 paesi più belli d'Italia 2019 stilata dal portale turistico internazionale Skyscanner, tra cui figura anche Scapoli.

Skyscanner è un motore di ricerca online internazionale di voli, hotel e offerte turistiche visitato da milioni di viaggiatori, turisti e operatori del settore, che ogni anno pubblica la classifica dei paesi più belli d'Italia, dopo aver fatto il giro delle regioni italiane attraverso visite svolte in autonomia e a sorpresa per andare alla scoperta delle città e dei paesi più belli d’Italia, la cosiddetta "Italia delle meraviglie".

"Anche la classifica di Skyscanner riconosce l'importanza del nostro patrimonio culturale della zampogna, invitando a visitare il Museo Internazionale della Zampogna, ed enogastronomico, esaltando il fiore all'occhiello della nostra cucina, il Raviolo Scapolese.

"Questo ulteriore riconoscimento, ancora più importante perché inaspettato, rappresenta sicuramente un vanto per Scapoli e per gli Scapolesi che con il loro contributo quotidiano, ognuno per la propria parte, permettono di salvaguardare il territorio e le nostre tradizioni uniche, ma è sicuramente anche un chiaro segnale per l'Amministrazione Comunale: la

scelta fatta ormai da qualche anno di puntare fortemente sulla promozione e sulla valorizzazione del patrimonio culturale Scapolese sta dando i risultati attesi. La strada ormai è segnata, - conclude Sparacino - adesso bisogna impegnarsi ancora di più, come stiamo facendo con la nuova squadra di amministratori, con nuove idee e nuovi progetti per rendere Scapoli un riferimento certo per il turismo di qualità nazionale e internazionale".

Qui la classifica completa stilata da Skyscanner: https://www.skyscanner.it/notizie/20-citta-piu-belle-italia-2019