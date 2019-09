Calcio serie D, giornata di pareggi per le molisane: Vastogirardi ancora imbattuto, primo punto in classifica per l'Agnonese

Giornata dal segno X per tutte le molisane che si sono trovate ad affrontare la serie D. A partire dal Vastogirardi che resta imbattuto dopo 3 giornate, all'Olympia Agnonese che conquista così il primo punto in classifica.

I gialloblu hanno strappato il secondo pari consecutivo con l'Avezzano calcio. Il risultato finale è stato di 1-1 ma forse gli uomini altomolisani avrebbero potuto anche chiedere di più affrontando un avversario alla portata che oggi conquista il primo pari dopo due sconfitte consecutive. Non male comunque il centro classifica dopo tre giornata di campionato ad equidistanza dalla Recanatese che comanda con 9 punti e le ultime che si trovano a un punto.

I rossoblu del Campobasso hanno reagito almeno in parte alla sconfitta casalinga di domenica scorsa raggiungendo il risultato di 1-1 a Tolentino con la compagine umbra che in questo primo scampolo di campionato mostra di essere all'altezza della situazione non avendo ancora perso nessuna partita. L'undici del capoluogo si piazza in una posizione di classifica quindi abbastanza tranquilla.

Primo punto al Civitelle per l'Olympia Agnonese. Il pubblico casalingo si aspettava questo ed anche altro dalla squadra granata che pareggia con il risultato di 1- 1 con i romagnoli del Cattolica Calcio. Una compagine abbordabile quella adriatica che avrebbe potuto far sperare anche nella prima vittoria ma condividere l'ultimo posto in classifica con altre squadre tra cui proprio i romagnoli potrebbe essere un punto di partenza per arrivare alla salvezza diretta.