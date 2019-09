Tennis città di Campobasso: archiviati i primi incontri di Quarta Categoria

Il dottor Stefano Lombardi, responsabile della sezione arbitrale, ha avviato nel week-end il secondo Open “Città di Campobasso”. Una dozzina di partite sono andate già in archivio tra venerdì e sabato. In totale gli incontri previsti sono più di una settantina con “quota 100”, a questo punto, tutt’altro che irraggiungibile. Al momento, Infatti, gli iscritti hanno superato le novanta unità e con i top-players di serie B che hanno ancora qualche giorno di tempo per chiudere i contatti con l’entourage rossoblù, è possibile che il record di iscritti, peraltro già battuto, arrivi davvero a superare il limite dei 100 tennisti che mai e poi mai gli organizzatori molisani avrebbero pensato di avere sui rettangoli rossi dell’A.T. Campobasso. Mai un torneo organizzato in Villa De Capoa aveva fatto registrare un successo di questo tipo. Per quel che concerne il comparto di quarta, hanno risposto presente tutti i giocatori molisani di serie D. Il raggruppamento di terza categoria, invece, è impreziosito oltre che dalla presenza dei più forti giocatori della regione anche da quella dei migliori atleti dei club delle province di Benevento, Chieti e Pescara. Fermento per quanto riguarda il tabellone principale dei giocatori semiprofessionisti di serie B: il Direttore del torneo Gianluca De Lucrezia che cerca a tutti costi le presenze di rilievo, non si è accontentato del parterre già ricchissimo grazie alla presenza di ben tredici top-players ed è ancora in giro per mezza Italia a chiudere qualche contratto dell’ultima ora. E’ certa la presenza di Enrico Fioravante (2-2) già vincitore nella passata edizione ed ex 500 del mondo. Confermati anche Flavio Cortinovis e Mattia Fornaci entrambi 2-4 e provenienti da Bergamo. Dall’Hinterland napoletano e dai circoli della provincia di Salerno muoveranno verso Campobasso Simone Sorbino e Luigi Moretti (entrambi 2-5). Sta per essere perfezionata anche la presenza dei cugini Pepe (Antonio e Daniele) rispettivamente 2-3 e 2-4. I due giocatori in forza al C.T. di san Giorgio del Sannio (BN) hanno incantato quest’estate in gran parte dei tornei del Centro Sud.