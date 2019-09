Isernia: Riapertura delle scuole, la Polizia riprende i controlli

Come da calendario regionale, oggi è iniziato l’anno scolastico 2019/2020 ed il Questore di Isernia, Roberto Pellicone, ha ritenuto necessario assicurare numerosi servizi mirati di prevenzione e di vigilanza presso gli istituti scolastici di questa provincia, con lo scopo di garantire il diritto allo studio e lo svolgimento regolare delle attività didattica. Ogni mattina, specialmente nelle fasce orarie coincidenti con l’inizio ed il termine delle attività scolastiche, la Polizia di Stato sarà presente dinanzi agli istituti scolastici del capoluogoe nei luoghi di ritrovo dei giovani, non solo per i compiti istituzionali di vigilanza, ma anche per raccogliere segnalazioni, ascoltare gli studenti a restare a loro disposizione per qualsiasi problematica. L’obiettivo è quello di prevenire e reprimere l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anchegli episodi di vandalismo e danneggiamento alle strutture scolastiche e gli atti di bullismo e di violenza tra studenti e nei confronti dei docenti.