Martedì 17 settembre, alle ore 10.30, presso la Zona Industriale di Campobasso, in via Enrico De Capoa, in prossimità dei cassonetti per il servizio di conferimento rifiuti, si terrà la conferenza stampa dell’assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella, riguardante l’ordinanza sindacale contro la cosiddetta "migrazione dei rifiuti" in città.