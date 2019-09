Il sindaco di Campobasso in visita negli istituti scolastici cittadini per la ripresa dell'anno scolastico

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, accompagnato dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Luca Praitano, ha voluto portare personalmente gli auguri per l’inizio dell'anno scolastico agli studenti, ai docenti e al personale degli Istituti Comprensivi cittadini, recandosi lunedì mattina in visita informale presso tutte le sedi centrali.

Al suono della prima campanella del nuovo anno, il giro dei saluti dell’Amministrazione comunale ha preso il via dalla sede centrale dell’Istituto Comprensivo D’Ovidio, per poi continuare al Mario Pagano, alla Colozza, alla Montini, alla Jovine e concludersi all’Istituto Comprensivo Petrone in via Alfieri.

Si è trattato di momenti di confronto aperti e interessanti che il sindaco Gravina e l'assessore Praitano hanno condiviso con alunni, dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico e amministrativo, all'insegna della volontà di proseguire un cammino collaborativo con il mondo scolastico cittadino che ha già preso il via nelle settimane precedenti all'apertura dell'anno scolastico quando, tutti insieme, Amministrazione comunale e Istituti, hanno lavorato per consentire un inizio sereno delle attività didattiche.