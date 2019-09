Barman Mixologist, una professione senza crisi grande successo per il corso tenuto da Rudy Rinaldi a Campobasso

Grande successo per la prima lezione del corso di formazione professionale per barman mixologist organizzato da Confcommercio Molise nella sua sede di Campobasso.

Il corso tenuto da Rudy Rinaldi, (training bartender e wine trainer) consentirà ai numerosi allievi di acquisire le competenze professionali e trasversali e le tecniche per diventare un barman professionista, che lo differenziano da un semplice "addetto alle bevande" privo di qualifica.

Sono necessarie, infatti, attitudini e abilità particolari in una lavoro dove i ritmi sono serrati e la clientela esigente ma che rendono la professione del barman come una delle più richieste e ricercate nel mondo, in un mercato del food & beverage che è sempre in fermento e che sembra non conoscere crisi.

Il percorso formativo di 30 ore complessive si concluderà il prossimo 8 ottobre e tratterà tutte le tematiche che riguardano il mondo del bar: dalle attrezzature professionali in uso, come shaker, mixing-glass, diverse tipologie di bicchieri, alle conoscenze tecniche per riconoscere distillati, vini e spumanti, imparare le dosi di miscelazione e la corretta adattabilità dei prodotti per la preparazione di aperitivi e long drink.

Le lezioni saranno caratterizzate da numerose esercitazioni pratiche grazie alle quali gli allievi apprenderanno e metteranno in pratica le tecniche di preparazione di cocktail.

Il prossimo corso in partenza è previsto nel mese di novembre: gli interessati possono chiedere maggiori informazioni contattando lo 08746891 o inviano una email a molise@confcommercio.it