Renzi fuori dal PD, governo salvo: nei prossimi giorni gli scenari molisani

"Pieno sostegno al governo". Questo il messaggio che Matteo Renzi ha consegnato al premier Giuseppe Conte in una telefonata questa sera. Fonti vicine a Renzi confermano che l'uscita dal Pd annunciata per martedì non avrà ripercussioni sulla tenuta dell'esecutivo.



Oggi, come conferma l'Ansa, prova a fermarlo anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, fedelissimo della prima ora. Ma ormai Matteo Renzi sembra deciso: con un'intervista ad un quotidiano e poi nel salotto di Porta a Porta, annuncerà le ragioni che lo spingono a lasciare il Pd e a mollare gli ormeggi per il suo nuovo movimento che, affiancando i comitati civici di 'Ritorno al futuro', nascerà sia in Parlamento con un gruppo autonomo alla Camera e una componente nel misto al Senato, sia al governo con 2 ministri, Bellanova e Bonetti, e 2 sottosegretari, Ascani e Scalfarotto. In un'intervista di sabato scorso al Times, l'ex premier raccontava di aver lavorato quando era sindaco nell'antico studio di Machiavelli ma "posso dirvi che non sono machiavellico".

Cosa accadrà in Molise? Ci saranno amministratori pronti a seguire Renzi? Probabilmente sì ma è ancora prematuro parlarne. Sicuramente non sarà della partita renziana il segretario regionale del PD Vittorino Facciolla e non dovrebbero esserlo nemmeno la consigliera Fanelli e il gruppo PD a Campobasso. Tutti all' ultimo congresso hanno sostenuto la mozione Zingaretti ed è difficile pensare a un loro abbandono del partito. Ci sono però alcuni delusi del centrodestra che potrebbero scegliere il partito di Renzi. Si tratta soprattutto di ex amministratori che per poco hanno mancato l' elezione in consiglio regionale. Nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro ma non sono da escludere colpi di scena clamorosi.