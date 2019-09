Agnone, confermata la presenza di Guido Bertolaso per il 21 settembre ad un convegno sul volontariato

l’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Agnone, organizza in collaborazione con il Comune di Agnone, nel giorno 21/09/2019 alle ore 10,30 presso il Teatro Italo Argentino di Agnone, dal titolo “Il Ruolo del Volontario nelle Emergenze Nazionali” Prenderà parte, in via straordinaria, . Guido Bertolaso già Capo Dipartimento di Protezione Civile. L’incontro sarà moderato da Giovanni Mancinone giornalista e già vice capo redattore della RAI di Campobasso.