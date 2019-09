Isernia e Pozzilli: I Carabinieri del NAS in azione, tre persone denunciate all’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri del NAS, supportati dall’Arma territoriale, nel corso delle attività ispettive di verifica e controllo nei confrontidi alcuni esercizi commerciali, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre persone, a vario titolocoinvolte, la prima, titolare di una pescheria, responsabile di frode in commercio per aver commercializzato prodotti ittici all’origine congelati senza renderlo noto agli acquirenti; gli altri due soggetti, uno titolare di ortofrutta e l’altro di un agriturismo, responsabili entrambi per inosservanza della dotazione minima della cassetta di pronto soccorso installata all’interno dei locali. Nella circostanza veniva anche sottoposto a provvedimento amministrativo di chiusuraun deposito di alimenti, del valore di 50.000 euro, di pertinenza di un panificio, perché attivato senza i provvedimenti sanitari richiesti e privo dei requisiti minimi igienico- strutturali. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanitàattuano un costante monitoraggio degli esercizi commerciali presenti sul mercato, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violazione ai dettami della normativa vigente per la tutela della salute pubblica.