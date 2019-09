Sottopasso di Bojano e metanodotto di Larino, il consiglio regionale approva due ordini del giorno

Si è riunito oggi, sotto la presidenza del suo Presidente Salvatore Micone, il Consiglio regionale. L’Assise ha approvato all’unanimità un ordine del giorno avente ad oggetto "Completamento sottopasso ferroviario di Bojano".

L’ordine del giorno è frutto della trasformazione di una mozione di identico oggetto presentata dal Consigliere Cefaratti. In particolare l’atto di indirizzo prevede: 1) che siano riassegnate, con immediatezza dalla Giunta regionale al Comune di Boiano le risorse necessaria per l’opera denominata “completamento sottopasso ferroviario” ed in particolare 3 milioni di Euro a valere sulle risorse FSC 2000/2013; 2) che siano stanziate ex novo ulteriori risorse finanziarie necessarie a soddisfare tutte le procedure amministrative per addivenire alla realizzazione dell’opera in tempi brevi; 3) che siano attivati tutti i canali istituzionali per ottenere la conferma e la proroga dei fondi, pari a 400 mila euro, stanziati per l’opera da RFI; 4) che stante l’attuale situazione amministrativa del Comune di Boiano, si valuti l’opportunità di individuare altro soggetto attuatore per poter prevenire nel più breve tempo possibile alla realizzazione dell’opera.

L’Assemblea ha ancora approvato, sempre all’unanimità, un altro ordine del giorno avente ad oggetto: “Metanodotto "Larino-Chieti" DN 600DP BAR. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. N. 327/2001 e s.m.i. con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Verifica condizioni. Modifica tracciato. Criticità stoccaggi” sottoscritto dai Consiglieri Fanelli, Facciolla, A. Romagnuolo, Matteo, Greco, N. Romagnolo, Micone, Tedeschi, Pallante e Iorio. Anche questo odg è frutto della trasformazione di una mozione di pari oggetto, presentata a suo tempo dai Consiglieri Fanelli, Romagnuolo Aida, De Chirico, Facciolla, Primiani e Nola. In particolare con l’odg approvato l’Assemblea consiliare impegna il Presidente della Regione: 1) ad assumere tutte le iniziative di competenza atte a verificare l’opportunità della realizzazione del progetto del “metanodotto Larino-Chieti” con particolare riguardo allo spostamento del tracciato per il Bosco Corudoli di Montecilfone, ovvero gli adeguamenti necessari per garantirne le compatibilità; 2) a chiedere ogni informazione per comprendere la realizzabilità e l’ubicazione del collegamento presso il Sinarca; 3) a rivolgersi al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere una nuvola valutazione del progetto; 4) a sollecitare il Presidente del Consiglio e il Ministro dello Sviluppo Economico per valutare l’opportunità della sospensione dell’iter procedurale fin quanto non venga comunicato dal Ministero dell’ambiente il risultato della procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 5) a sollecitare la Regione Abruzzo ad ogni iniziativa per valutare la sospensione e/o le modifiche necessarie per realizzare gli adeguamenti richiesti; 6) riferire in Aula circa gli esiti delle iniziative intraprese.