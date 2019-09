Tre comitati e D' Ambrosio come probabile coordinatore: ecco i numeri del partito di Renzi

Mentre i consiglieri regionali e i comunali di Campobasso hanno confermato che restano nel PD arrivano le prime indiscrezioni sulla costituzione in Molise del partito di Renzi. Per ora ne é fuori anche l' ex presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura, contattato direttamente dall' ex premier per entrare nel partito. Forse entra la dirigente Maria Teresa D' Achille. Unica certezza è che finora on line si sono registrati 3 comitati molisani. Il primo è stato aperto dall' ex sindaco di Santa Croce di Magliano ed ex consigliere provinciale Donato D' Ambrosio. È stato il primo ad aderire ad Azione Civile dove già on line è possibile registrare la propria adesione al partito nascente. È tra i papabili alla carica di coordinatore regionale. Giovane, dinamico e politicamente sempre a centro potrebbe essere la vera novità nel panorama politico di fine 2019 in Molise. Da domani, dopo l' intervista di Renzi a Porta a Porta, i giochi saranno ufficialmente aperti. In Italia come in Molise.