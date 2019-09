ISERNIA2021, il Movimento Cinque Stelle: progettiamo insieme il futuro della nostra Città

Il MoVimento 5 Stelle Isernia organizza e promuove il primo incontro programmatico in vista delle elezioni amministrative del 2021: una assemblea pubblica che si terrà sabato 21 settembre ore 16:30 presso la "Sala Gialla" del Palazzo della Provincia, in via Giovanni Berta 189 ad Isernia.

L'invito a partecipare è rivolto a tutti i Cittadini, alle Associazioni e in generale alle forze sociali con lo scopo di avviare un confronto ed un percorso condiviso per progettare, tutti insieme, il futuro della Città.

In effetti, a partire dal 2012, l'amministrazione del capoluogo di Provincia ha sofferto il susseguirsi vorticoso di Commissari Prefettizi e Amministrazioni provvisorie che hanno generato un sistematico impoverimento del tessuto sociale e produttivo della città e dell'intero territorio limitrofo.

Nondimeno, l'azione politica e amministrativa dell'attuale Giunta D'Apollonio ha prodotto esclusivamente una sfilza di "privatizzazioni selvagge" e una serie di mancate risposte alle esigenze dei cittadini.

Si aggiunga, ancora, che nell'ultimo anno si è assistito a rocamboleschi cambi di casacca e salti della quaglia di consiglieri comunali con l'obiettivo esclusivo della "gestione del potere" e non già degli interessi generali e collettivi.

Pertanto, riteniamo che sia necessario avviare la costruzione di una fase politica nuova e diversa attraverso, come detto, il confronto, l'ascolto e l'ampia condivisione di temi e strategie. Una nuova visione e una seria programmazione, non improvvisata, che avrà bisogno dei tempi opportuni per essere strutturata in maniera adeguata alle esigenze di medio e lungo termine.

Per questo motivo, saranno convocate ulteriori assemblee pubbliche, con cadenza mensile e su temi specifici, fa i quali: "Urbanistica e Territorio", "Ambiente, Sviluppo Economico e Turismo", "Politiche Sociali, Cultura e Sport", "Mobilità e Patrimonio Pubblico", "Economia".

Alla prima assemblea programmatica hanno già dato la loro adesione i parlamentari Rosalba Testamento e Fabrizio Ortis, oltre ai consiglieri regionali Andrea Greco, Vittorio Nola e Valerio Fontana.

Ci auguriamo, dunque, che l'appello venga raccolto in maniera diffusa, nell'interesse esclusivo della nostra Città.